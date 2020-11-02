Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve maç fazlasıyla haftayı lider tamamladı. Antalyaspor'da Adis Jahovic, Fenerbahçe'de ise Sinan Gümüş, kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler ikinci yarıda attığı gollerle rakibini geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin golleri 50. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada penaltı vuruşu sonrası Diego Perotti'den geldi. Akdeniz ekibinin tek sayısını ise 52. dakikada Lukas Podolski kaydetti. Kırmızı beyazlılarda golcü futbolcu Adis Jahovic, 44. dakikada direk kırmızı kart, Fenerbahçe'de ise Sinan Gümüş, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Sarı lacivertliler, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor'u konuk ederken, Antalyaspor Kasımpaşa deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Bahattin Şimşek'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Sosa bir kez daha sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

Dakika 5: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 10: Rakip sahanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı, penaltı noktası üzerinden Serdar Aziz'in kafa vuruşunda köşeye giden topu Boffin son anda çıkardı.

Dakika 12: Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Soldan Caner'in ortasında Pelkas bıraktı, kale alanı önündeki Samassa kontrol sonrası pasını çıkardı. Valencia'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Dakika 18: Caner'in köşe vuruşundan ortasına ön direkte Samatta yere doğru müthiş bir kafa vuruşu yaptı, direk dibindeki Mert Yılmaz topu çizgiden çıkardı.

Dakika 27: Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu Samatta kontrol etmek isterken Orgill'in bir müdahalesi oldu. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler elle oynama nedeniyle penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Dakika 35: Fenerbahçe tehlikesi...Gökhan'ın ara pasıyla bir anda ceza alanı sağ çaprazında boş kalan Sosa'nın kale alanına çevirmek istediği topu savunma son anda kornere yolladı.

Dakika 44: Antalyaspor'da Adis Jahovic, Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Fenerbahçe akınında Ozan Tufan uzaklardan kaleyi denedi, top direğin üzerinden auta çıktı.

Dakika 50: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan son çizgiye inen Enner Valencia'nın ceza alanı ön çizgisine doğru yerden çevirdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

Dakika 52: Antalyaspor, Podolski'nin golüyle skoru eşitledi. Orgill'in defans arkasına doğru kaldırdığı topta Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara yolladı.

Dakika 59: Fenerbahçe direkleri dövmeye başladı! Ceza yayının gerisinden Luiz Gustavo çok sert vurdu, üst direğe çarpan top çizginin önüne düştü.

Dakika 63: Fenerbahçe yine kanattan geldi. Bu kez Gökhan'ın sağ kanattan ortasına Papiss Cisse kale alanının önünde kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

Dakika 84: Fenerbahçe, Perotti'nin penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 90+6: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 90+7: Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.