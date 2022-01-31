Son Dakika: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Alman yıldız resmen Midtjylland'da

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Max Meyer, Danimarka ekibi Midtjylland'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MIDTJYLLAND, MAX MEYER'İ ÖZEL BİR VİDEOYLA AÇIKLADI

Danimarka ekibi Midtjylland, Max Meyer transferini sosyal medya hesabından hazırladığı özel bir videoyla duyurdu.