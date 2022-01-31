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Son Dakika: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Alman yıldız resmen Midtjylland'da

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Son dakika: Danimarka ekibi Midtjylland, Fenerbahçe'den Max Meyer'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Max Meyer, Danimarka ekibi Midtjylland'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Alman yıldızla yollar resmen ayrıldı

MIDTJYLLAND, MAX MEYER'İ ÖZEL BİR VİDEOYLA AÇIKLADI

Danimarka ekibi Midtjylland, Max Meyer transferini sosyal medya hesabından hazırladığı özel bir videoyla duyurdu.

Son Dakika: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Alman yıldızla yollar resmen ayrıldı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Max Meyer, Spor, Haber

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