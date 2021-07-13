Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar resmen ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayan Gökhan Gönül'le yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla ayrılığı duyururken, tecrübeli futbolcuda veda mesajı yayınladı.

"YOLUN AÇIK OLSUN GÖKHAN GÖNÜL"

Ayrılığa ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül" ifadelerine yer verildi.

"ELİMDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Ayrılık sonrası veda mesajı yayınlayan Gökhan Gönül taraftara şöyle seslendi:

"Sevgili Fenerbahçe Ailem, sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum Çubuklu formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Aslında beni çok iyi tanıdığınızı ve anladığınızı düşünüyorum: sahada elinden geleni yapmaya çalışan, saha dışındaysa konuşmayı pek sevmeyen biri oldum. Bugüne kadar yaşadıklarımı, duygularımı, üzüntülerimi kendime sakladım. Bilmiyorum, belki de hata yaptım ama inanın ne benim için kolaydı, ne de ailem için. Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım. Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi, keşke daha farklı bir son yazabilseydik..

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Fenerbahçemizin Büyük Taraftarına: Bu süre zarfında, Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim. Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile beni bağrınıza bastığınız o günleri asla unutmadım. Hakkınızı helal edin. Geçtiğimiz sezonu Çubuklu altında geçirmeme fırsat tanıyan Başkanım Ali Koç'a, Türk futbol ikliminin zor şartlarına rağmen bana güvenen ve görev aldığı her pozisyonda bana ve tüm takımımıza inanç ve hırs aşılayan Emre Belözoğlu'na, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Samandıra personeline tüm kalbimle teşekkür ederim."