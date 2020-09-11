Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Son dakika: Süper Lig'de sezonun açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmada Caner ile penaltı vuruşundan yararlanamayan sarı lacivertliler, geriden gelerek rakibini 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, geriden gelerek 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip, 59. dakikada Milan Skoda ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, rakibinin golüne 76. dakikada Gökhan Gönül ve 86. dakikada yeni transferi Jose Sosa'nın penaltı golüyle cevap verdi. Sarı lacivertliler ayrıca, mücadelenin 32. dakikasında kazandığı penaltıyı Caner Erkin ile gole çeviremedi. CANLI ANLATIM Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı. Dakika 9: Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı. Ardından ofsayt bayrağı kalktı. Dakika 10: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Caner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan son anda parmaklarının ucuyla çeldi. Dakika 14: Fenerbahçe'de Deniz'in ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı çıktı. Dakika 15: Rizespor'da Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Skoda kafayı vurdu, şutu üstten auta çıktı. Dakika 18: Frey'in sağ kanattan yerden verdiği pasına ön direkte gelişine vuran Thiam'ın şutu yan ağlarda kaldı. Dakika 25: Frey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in gelişine vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi. Dakika 32: Fenerbahçe, Caner'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Dakika 34: Kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin, Altay'ı da geçip vuruşunu yapmayı denedi, ama son anda araya giren Altay gole izin vermedi. Dakika 40: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Fernando Boldrin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Dakiks 47: Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün geliştirdiği Fenerbahçe atağında Deniz Türüç'ün yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan'da kaldı. Dakika 53: Rizespor köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay sektirince, ceza sahasında topu önünde bulan Boldrin'in vuruşu yandan dışarı gitti. Dakika 57: Boldrin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. Dakika 59: Çaykur Rizespor, Skoda'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. Dakika 65: Caner'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından sert bir şut çeken Tolga'nın vuruşu savunmadan geri döndü. Dakika 74: Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde Valencia dokunamadı ve top auta çıktı. Dakika 76: Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutunu kaleci Gökhan GOL çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi. Dakika 86: Fenerbahçe, Sosa'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Dakika 90: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.