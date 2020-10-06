Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti

Son dakika: Fenerbahçe, 2020/21 sezonu için yapılan transferlerden 8.5 milyon euro kar elde edildiğini borsaya bildirdi. Sarı lacivertlilerin böylece, 64 milyon euro olan personel giderleri 56 milyon euroya inmiş oldu.

Fenerbahçe, 2020-21 sezonu için yapılan transferlerden 8,5 milyon euro kar elde edildiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.

Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir.

2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir."