Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu

Son dakika: Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı toplantı sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" paylaşımını yapan Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu.

Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alan ve "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" diyerek yaşanan krizi çok net bir şekilde ortaya koyan Fatih Terim'le Başkan Mustafa Cengiz arasındaki toplantı sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen toplantı sonrası tecrübeli teknik adam, görevine devam edeceğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Fatih Terim, "Her şey yolunda" ifadesini kullanarak Galatasaray'daki görevine devam edeceğini belirtti.

YÖNETİCİLER DE "SORUN YOK" DEMİŞTİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam." demişti.

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ise "Yönetim ile hocamız arasında bir gerginlik yok. Erzurumspor'dan dönerken Fatih Hocam ile beraber oturduk, takımdaki sorunları konuştuk. Pazar günkü antrenmanın ardından hocamız ile oturduk, çay içtik ve konuştuk." ifadelerini kullanmış ve Terim'le yola devam edeceklerini belirtmişti.