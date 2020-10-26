Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu

26.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:22

Son dakika: Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı toplantı sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" paylaşımını yapan Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu.

Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alan ve "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" diyerek yaşanan krizi çok net bir şekilde ortaya koyan Fatih Terim'le Başkan Mustafa Cengiz arasındaki toplantı sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen toplantı sonrası tecrübeli teknik adam, görevine devam edeceğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Fatih Terim, "Her şey yolunda" ifadesini kullanarak Galatasaray'daki görevine devam edeceğini belirtti.

YÖNETİCİLER DE "SORUN YOK" DEMİŞTİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam." demişti.

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ise "Yönetim ile hocamız arasında bir gerginlik yok. Erzurumspor'dan dönerken Fatih Hocam ile beraber oturduk, takımdaki sorunları konuştuk. Pazar günkü antrenmanın ardından hocamız ile oturduk, çay içtik ve konuştuk." ifadelerini kullanmış ve Terim'le yola devam edeceklerini belirtmişti.

Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu

İlgili Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan attığı mesajda, 'Her şey yolunda' dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan attığı mesajda, "Her şey yolunda" dedi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (2)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera, teknik ekibimizde yer alacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera, teknik ekibimizde yer alacak
Haber Yorumları (14)
CAN DEP: Cok ilginc en cokta sikeci kuslar burada yorum yapmis..demeki gidip gitmemesi sizi bu kadar ilgilendirmis..yani hevesiniz kursaginizda kaldi..Nerede kalmistik...?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATOOOŞ: KIZ FATOŞŞŞŞ ZİLLİİİİİİİİİİİİİİİİ
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
YORUMCU: Adam dediğin sözünün eri olur....
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Samatta Podolski Vitor Hugo Eddie Newton Arda Kardeşler
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:55:05. #1.14#
title