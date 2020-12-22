Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti
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Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti

22.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:17
Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti

Son dakika: Trabzonspor'un eski başkanı ve teknik direktörü Özkan Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz"

"FUTBOL AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sümer'in vefatından sonra Trabzonspor camiasından da başsağlığı mesajı yayınlandı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer'i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

1940 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Özkan Sümer futbol hayatına da Trabzonspor'da başladı. Aktif futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Sümer, 1977-1978 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.

1978 yılında Trabzonspor'a geçen Sümer 1981 yılına kadar bordo mavili takımın başında kaldı ve takımına lig şampiyonluğu kazandırdı. Sümer, gösterdiği başarılı performans ile Türk Milli Takımı'nın başına getirildi.

1982'de Galatasaray'ın başına geçen Sümer, 1984 -1994 yılları arasında yine Trabzonspor teknik direktörlüğünü üstlendi.

2001 yılında Trabzonspor'a başkan seçilen Sümer, Fenerbahçe ile oynanan bir maç sonrasında oluşan sorunlardan dolayı istifa etmiştir ve kulüp başkanlığından ayrıldı.

2006 yılında Trabzonspor'da bölge ve eğitim koordinatörü olarak görev alan Sümer 2007 yılında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu ve bu takımla şampiyonluk yaşadı.

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Haber Yorumları (6)
BEŞİKTAŞ: Mevla Rahmet eyleye, Rabbi''min rızası üzerine olsun İnşallah
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BÜLENTORAL: allahrahmeteylesiniyibirbaşkandıtümsporcamıyasınınbaşısağolsun
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DERVİŞ: heeyyyy ahali akıllı olun aklınızı başınıza alın ölüm her an gelebilir. diğer taraf için erzağınızı doldururn. gidiş var dönüş yok ona göre bu dünya geçici
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