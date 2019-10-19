Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere tokat gibi sözler

19.10.2019 11:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını askıya alan Avrupa ülkelerine çok sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur" dedi.

Ayrıntılar geliyor...