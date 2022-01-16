Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes Kayak Merkezi'nde yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Micheal Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.

Kreef'tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kreeft'in cansız bedenine ulaştı.