Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Erciyes Kayak Merkezi'nde yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist, hayatını kaybetti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Micheal Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.

Kreef'tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kreeft'in cansız bedenine ulaştı.

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist, hayatını kaybetti.

title