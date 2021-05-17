Son dakika... Enerjide yatırımlar artıyor, dışa bağımlılık azalıyor

Son dakika habere göre Türkiye'de enerji sektöründe farklı alanlara ciddi yatırımlar yapılarak dışa bağımlılık azaltılıyor.

Türkiye'de enerji sektöründe farklı alanlara ciddi yatırımlar yapılarak dışa bağımlılık azaltılıyor. Yerli şirketler elektrik üretim santrali projeleri geliştiriyor, kuruyor, işletiyor ve üretilen elektriğin satışı ile elektrik ticareti yapıyor.

Enerji, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli rol oynuyor. Enerjiyi üreten ülkeler, ekonomik parametrelerde avantaj sağlıyor. Türkiye'de son yıllarda atılan adımlarla enerjiye yapılan yatırımlar artırıldı. Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, Grubun sahip olduğu 6 hidroelektrik, 6 rüzgar ve 3 jeotermal santralle bugüne kadar toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi. Ekovitrin Dergisi Mayıs sayısında açıklamaları bulunan Konukoğlu, Grubun 6 hidroelektrik, 6 rüzgar ve 3 jeotermal santralle tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan toplam 1.000 MW kurulu gücü ve bu kurulu güçle yılda 3,4 milyar kWh enerji üretme kapasitesi bulunduğunu söyledi. Grup, tüm tesislerindeki karbon çalışmalarını tamamlayarak, halihazırdaki karbon ve yeşil sertifika miktarını beş katına çıkarmayı ve bunun yanı sıra karbon ticaretinde aktif olarak rol almayı hedefliyor.

"Pandemide etkin bir şekilde önlemlerimizi aldık"

Tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en ön sıraya koyan Sanko Enerji'nin Covid-19 salgını sırasında tüm ofis ve işletmelerinde, etkin bir şekilde önlemlerini aldığını kaydeden Zeki Konukoğlu, "Sanibey Barajı, TSE'nin Covid-19'a karşı açıkladığı tüm standartları karşılayarak, 10 Haziran 2020'de, enerji sektöründe 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' alan ilk işletme oldu. Sanibey Barajı'nın bu belgeyi almasından bir ay kadar sonra, 16 Temmuz 2020'de, Rize'de faaliyette olan Cevizlik HES, Kalkandere HES ve Kızılağaç HES ve onların ardından Tokat'ta bulunan Tepekışla Barajı ve HES de 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazandı. Manisa Salihli'de hizmet veren ve toplam kurulu gücü 69,5 MW olan JES-1, JES-2 ve JES-3 jeotermal santralleri de Aralık 2020'de 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' alan ilk jeotermal enerji santrali oldu" diye konuştu.

Türkiye de enerji sektörüne yapılan yatırımlar

Derginin Mayıs sayısında Kearney'nin 'Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Raporu' kapak manşetine taşındı.

Araştırmaya göre Türkiye'nin elektrik üretimi 100 GW'a yaklaştı. MW100 2021 listesinin zirvesinde devlete ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yer alıyor. MW100 araştırmasına göre EÜAŞ'a bağlı santrallerin 20 bin 981 MWe'lik kurulu gücü bulunuyor. Bu kapasite, Türkiye'nin 95 bin 890 MWe'lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 22'sini oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında ise 3 bin 830 MWe'lik kurulu güce sahip ENKA bulunuyor

İlk 10 şirket değişmedi

MW100 araştırmasının dördüncü sırasında 2 bin 818 MWe'lik kurulu gücüyle Eren Enerji, beşinci sırasında ise 2 bin 737 MWe'lik kurulu gücüyle Çelikler Holding yer alıyor. Cengiz Enerji 2 bin 715 MW ile altıncı, Limak Enerji 2 bin 576 MW ile yedinci, Aydem Enerji bin 964 MW ile sekizinci, İÇDAŞ bin 669 MW ile dokuzuncu, Bilgin Enerji bin 577 MW ile 10'uncu sıradaki yerlerini korumayı başardılar. İlk 10 içinde kurulu gücünü en çok arttıran oyuncu unvanı da Limak Enerji'de.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan 'MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması'nda yer alan şirketlerin toplam kurulu gücü 79 bin 420 MWe'ye ulaşıyor. Bu kapasite, MW100 şirketlerinin Türkiye'nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 83'ünü oluşturuyor.

Hidroelektrik en büyük kaynak

MW100 şirketlerinin kurulu güçlerinin kaynak bazında dağılımı incelendiğinde doğalgaz ile hidroelektriğin son yıllarda olduğu gibi önde olduğu görülüyor. Bu iki kaynaktan hidroelektrikte 26 bin 439 MWe, doğalgazda ise 23 bin 561 MWe kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Hidroelektrik ve doğalgazı, 19 bin 510 MWe'lik kurulu güçle kömür izliyor. MW100 şirketlerinin yerli kömürde 12 bin 241 MWe, ithal kömürde ise 7 bin 192 MWe'lik kurulu kapasiteleri bulunuyor. Son yıllarda büyük yatırım yapılan ve hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar ise 7 bin 417 MWe'lik kurulu kapasite ile kömürün arkasında yer alıyor.

Bu yıl 9 yeni şirket girdi

MW100 listesine bu sene 9 yeni şirket dahil oldu. Yeni katılan şirketlerin tümü yenilenebilir enerji kaynaklarındaki güçlü portföyleriyle dikkat çekiyor. Yeni katılan şirketlerin yüzde 80'inin sadece yenilebilir enerji kaynaklarında yatırımları bulunuyor. 2020 yılında hidroelektrik santrallerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Energo-Pro listeye 60. sıradan girdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı