Son dakika: Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı

Son dakika haberler... Ekvator Ginesi'nde bulunan Bata Havalimanı'na helikopterlerine yakıt ikmali için iniş yapan 6 Fransız askeri gözaltına alındı.

Ekvator Ginesi'nde bulunan Bata Havalimanı'na helikopterlerine yakıt ikmali için iniş yapan 6 Fransız askeri gözaltına alındı.

Fransız ordusu Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da bulunan Bata Havalimanı'na yakıt ikmali için dün iniş yapan Fransız ordusuna ait helikopterde bulunan 6 Fransız askerinin gözaltına alındığı bildirildi. Ekvator Ginesi basınında yer alan haberlerde, helikopterin izinsiz iniş yaptığı ve gözaltına alınan Fransız askerlerinin Bata'daki bir polis karakolunda sorguya çekildiği aktarıldı. Haberlerde, "Ulusal yetkililer, bu askeri olayın bir Paris casusluğu ve provokasyonu operasyonu olduğu ihtimalini göz önünde bulunduruyor" ifadeleri kullanıldı.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu Mangue sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir "keşif helikopterinin" Ekvator Ginesi'nin hava sahasını ihlal ettikten sonra izinsiz indiğini belirterek, "Bu, Fransa'nın Ekvator Ginesi Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırma niyetini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Fransa ordu sözcüsü Albay Pascal Ianni yaptığı açıklamada ise, dün söz konusu askeri helikopterin Bata Havalimanı'na yakıt ikmali için iniş yaptığını ve askerlerin silahsız olduğunu belirtti. Ianni, helikopterin Kamerun'un Douala kentinden Gabon'un başkenti Libreville'deki bir Fransız askeri üssüne gittiğini ifade ederek, herhangi bir casusluk olayı olmadığını belirtti.

Albay Ianni, "Bata'da düzenli olarak duruyoruz ama Bata Havalimanı'yla da düzenli olarak koordinasyon sorunu yaşıyoruz. Kontrol kulesi pek iniş izni vermiyor" ifadelerini kullandı. Yerel yetkililerle müzakere aşamasında olduklarını belirten Albay Ianni, "Bilgimiz olan bir olayla karşı karşıyayız. Helikopteri ve mürettebatı ellerinde tutuyorlar" dedi.

Bata'da el koyulan helikopterin silahsız ve genel maksat helikopteri olduğu öğrenildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı