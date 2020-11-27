Son dakika ekonomi: Huawei'den "AppGallery Game Fest" kampanyası
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Son dakika ekonomi: Huawei'den "AppGallery Game Fest" kampanyası

27.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:44
Son dakika ekonomi: Huawei'den

Son dakika habere göre Huawei, küresel yıl sonu oyun festivali kampanyası "Game Fest"i AppGallery'de başlatarak, kullanıcıların platformda oynamanın yeni yollarını keşfetmelerini sağlıyor.

Huawei, küresel yıl sonu oyun festivali kampanyası "Game Fest"i AppGallery'de başlatarak, kullanıcıların platformda oynamanın yeni yollarını keşfetmelerini sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, 23 Aralık'a kadar sürecek Game Fest kapsamında AppGallery'nin en beğenilen ve en çok oynanan oyunları arasında bulunan "Asphalt 9: Legends" ve "World of Tanks Blitz MMO" oyunları için özel teklifler sunuluyor. Bu teklifler arasında, 185 TL'ye kadar değerde oyun içi öğeler içeren "Lüks Hediye Paketi" bulunuyor.

"Asphalt 9: Legends" oyunu için 125 "token", 50 bin kredi ve sınırlı zaman için Ferrari F40 paketi sunulurken, World of Tanks Blitz MMO oyununa yeni başlayacak oyuncular için 7 günlük "premium" hesap ve oyun içi geliştirmeler için harcanabilen 250 altın sunuluyor.

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AppGallery, kullanıcılara akıllı deneyimler sunmak ve en iyi mobil oyunlara erişim sağlamak için dünyanın en iyi markaları ve oyun geliştiricileriyle ortak çalışmalar yapıyor. AppGallery, son 1 yıl içinde eklenen 17 binden fazla yeni oyunla, platformda güçlü bir büyüme ve sürekli yeni içerik akışı sağlıyor.

GameCentre uygulamasıyla AppGallery, mobil oyunculara daha zengin bir içerik deneyimi sunuyor.

AppGallery, tanıtımından bu yana kısa sürede en büyük üç küresel uygulama mağazasından biri haline geldi. Kullanıcılar, mevcut 18 binden fazla oyun uygulamsı ve 80 milyondan fazla oyun indirmesiyle, platformda sürekli artan oyun seçeneklerini tercih etmeye devam ediyor. 170'ten fazla ülke ve bölgede 500 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı, 2020'nin ilk yarısında 294 milyardan fazla uygulama indirmesi ile kullanıcılar AppGallery kullanıyor. AppGallery, sürekli olarak yeni içerik getirmek için 2 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciyle yakın bir şekilde çalışıyor ve şu anda mevcut olan HMS Core ile entegre 96 binden fazla uygulama barındırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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