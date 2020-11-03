Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Türiye Sınai Kalkınma Bankası 2,30 2,55 -9,80

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