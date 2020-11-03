Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

03.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:03
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türiye Sınai Kalkınma Bankası 2,30 2,55 -9,80
Eczacıbaşı İlaç...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türiye Sınai Kalkınma Bankası 2,30 2,55 -9,80
Eczacıbaşı İlaç 6,89 7,20 -4,31
Ford Otosan 107,40 112,00 -4,11
Kardemir (D) 3,27 3,41 -4,11
Pegasus 42,00 43,44 -3,31
Net Holding 2,93 3,03 -3,30
Brisa 15,80 16,33 -3,25
Deva Holding 21,76 22,44 -3,03
Türkiye Sigorta 5,49 5,65 -2,83
Kerevitaş Gıda 6,19 6,37 -2,83
Tümosan Motor ve Traktör 9,37 9,63 -2,70
İş Yatırım Menkul Değerler 10,49 10,78 -2,69
ARD Bilişim Teknolojileri 33,12 34,02 -2,65
Aksa 8,23 8,45 -2,60
Bizim Mağazaları 14,26 14,52 -1,79
ASELSAN 17,32 17,63 -1,76
TAV Havalimanları 14,15 14,40 -1,74
Pınar Süt 19,07 19,38 -1,60
Çelebi 70,20 71,30 -1,54
Yataş 8,80 8,93 -1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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