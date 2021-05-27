Son dakika ekonomi: Başkan Yalçınkaya Tarım Bakanı ile görüştü
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Son dakika ekonomi: Başkan Yalçınkaya Tarım Bakanı ile görüştü

Son dakika ekonomi: Başkan Yalçınkaya Tarım Bakanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek ilçenin tarımıyla ilgili talepleri aktardı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek ilçenin tarımıyla ilgili talepleri aktardı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki yatırımlara öncülük eden Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bir kez daha başkente çıkarma yaptı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile birlikte Ankara temaslarında bulunan Başkan Yalçınkaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Görüşmede ilçenin tarıma dayalı ekonomik projeleri ve tarım ile ilgili çiftçilerin talepleri iletildi.

Ziyarete dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya, "İlçemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ankara'daki temaslarımız ile ilçemizin ekonomik kalkınmasını sağlamak istiyor ve bunun için destek bekliyoruz. Bakanımız ile yaptığımız görüşmede olumlu yanıtlar aldık. İnşallah hedeflediğimiz projeleri yakında hayata geçirince ilçe halkı, bölge insanımız gayretlerimizin habercisi olacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Son dakika ekonomi: Başkan Yalçınkaya Tarım Bakanı ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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