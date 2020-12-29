Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz."

Gelen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.