Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz."
29.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:30
Gelen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.
Bakan Pekcan: "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır