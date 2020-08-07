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Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

Son dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekonomimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

07.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:06

Altın ve dolardaki aşırı yükseliş sonrası ekonomi yönetimi harekete geçti. Dün Merkez Bankası, Bankalar Birliği, BDDK Başkanları İstanbul'da bir toplantı yaparak alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Ekonomik gelişmelere karşı ülke olarak topyekün bir mücadele verilirken bir açıklamada AK Parti'den geldi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her türlü kriz senaryosunun boşa çıkarılacağını belirterek, "Ekonomimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Çelik şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. 'Millet siyaseti'mize karşı 'lejyoner siyaseti' ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.

Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır.

"HÜKÜMETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir. Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir

Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.

"PROPAGANDALARI YİNE BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.

Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

"SİYASETİMİZ MİLLETE DAYANMAKTADIR"

Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

Lejyoner siyaseti ile hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan, siyasiler 'bağımlılık bağımlısı' haline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir."

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Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

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