Son Dakika | Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar
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Son Dakika | Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar

16.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:46
Son Dakika | Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar

Son dakika haberi: Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan leblebi ve kuruyemiş dükkanlarının ruhsatlarında belirtilen saatlerine uygun şekilde çalışmaları kararı alındı.

Denizli Valiliğinde düzenlenen Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Denizli Valiliği tarafından yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Serinhisar İlçesinin leblebi ve kuruyemiş üretiminde ülkemiz genelinde önemli bir markaya ve yere sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan leblebi ve kuruyemiş satış yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" - DENİZLİ

Son Dakika | Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar
Son Dakika | Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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