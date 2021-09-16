Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın belini büken fahiş fiyatlara bizzat el attı: Farkındayız, önüne geçeceğiz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın belini büken fahiş fiyatlara bizzat el attı: Farkındayız, önüne geçeceğiz

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde vatandaşın en çok şikayet ettiği gıda fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu. Son dönemde vatandaşın belini büken gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ahi olmak için öncelikle çalışmak ve bir meslek sahibi olunması gerekir. Ahi Evran'ın da deri ustası olduğu bilinmektedir. Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü büyük şirketlerimizin kökleri de esnaflıktan gelmektedir. Esnaf, bulunduğu muhitin yol göstericisidir. Kapısı 72 millete açık esnasın olduğu yerde din dil ve ırk ayrımı da olmaz. Usta-çırak ilişkisiyle kazanılan kabiliyetler, gençleri sadece meslek sahibi yapmaz. Onlara vatan sevgisini ve kanaati öğretir.

"SALGINDAN EN ÇOK ESNAFIMIZ ETKİLENDİ"

2 yıldır dünyaya ağır darbe vuran salgın bizi de etkiledi. Bu süreçten etkilenenlerin başında esnaf ve ticaret erbabımız geliyor. Ağustos sonu itibariyle 2021 yılında 140 bin esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi temin edildi. Kredi ödemeleri ertelendi. Buna rağmen Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.

"ESNAF İÇİN DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"

Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık. 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar lira faiz indirimi kredisi kullandı. 2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL'ye, bundan yararlanan esnaf ve sanatkar sayısı 985 bine yaklaştı. Esnaf ve sanatkarlarımıza gelir kaybı ve kira desteği adı altında 5 milyar liranın üzerinde hibe desteği verdik. Kamu bankaları yanında esnafımızın özel sermayeli bankalara olan borçlarına da erteleme imkanı getirdik. Salgın döneminin yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelerek tezgahınızı açık tutmanızı sağlamanız için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

"HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ"

Bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz. Her sorunumuz kendiliğinden çözüm yoluna girecektir.

2021 ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI

2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da bereketli bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın belini büken fahiş fiyatlara bizzat el attı: Farkındayız, önüne geçeceğiz
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın belini büken fahiş fiyatlara bizzat el attı: Farkındayız, önüne geçeceğiz - Haberler Ekonomi
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