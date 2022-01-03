Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler yüzünü güldürecek artış: 2 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Emeklilere gelen yüzde 25,48'lik enflasyon zammının ardından bir ek zam talebi oluştu. Erdoğan ise bu çağrılara kayıtsız kalamayarak, emeklilere müjde verdi.

EMEKLİLERİN EN DÜŞÜK MAAŞI 2500 LİRA OLDU

Emeklilerin maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Erdoğan, "Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir." ifadelerini kullandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 25.48 ZAM

Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:

2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye

2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 500 TL'ye

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 500 TL'ye

Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükselecek.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak

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