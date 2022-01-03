Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara doğal gaz müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yeni yılın ilk Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara doğal gaz müjdesinde bulundu.

"ENERJİ FİYATLARINDA VATANDAŞIMIZI KORUYACAK BİR YOL İZLEDİK"

Yüksek enflasyon ve fiyat artışları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğal gaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik." dedi.

"KÖMÜR YARDIMINI DOĞALGAZ DESTEĞİ OLARAK DA VERECEĞİZ"

Açıklamalarının devamında vatandaşlara doğal gaz müjdesi de veren Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğal gazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğal gaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını doğal gaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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