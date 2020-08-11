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Son Dakika | Çorlu Tarım Fuarı açıldı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen tarım fuarının 13.'sü törenle açıldı.

Son Dakika | Çorlu Tarım Fuarı açıldı
11.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:31

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen tarım fuarının 13.'sü törenle açıldı.

Yaşanan pandemi dönemi sebebiyle İstanbul yolundaki fuar alanında yapılan açılış töreni sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 13 yıldır Çorlu'da bu fuarın yapıldığını belirtti.

Bu fuarın, tarım ve hayvancılığa endekslenmiş bir fuar olduğunu ifade eden Vali Yıldırım, sektör temsilcisi katılımcıların bu fuara gelirken son teknolojileri, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için en verimli, en kolay ve güzel şekilde neleri kullanabileceklerini önlerine koyduklarını söyledi.

Tekirdağ'da sanayi ile tarımı, sanayi ile hayvancılığı ve sanayi ile çevreyi birbiriyle barışık halde yaşatmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Vali Yıldırım aksi takdirde yüksek teknoloji tarım ürünlerinin işleyecek toprak bulamayacağını kaydetti.

Çorlu Tarım Fuarı açılışında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmer Sarıkurt ise, "Bölgemizin ve ülkemizin en büyük açık alan fuarlarından biri olan Çorlu Tarımtech Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarının 13. yılında yine çiftçilerimizle, sektörün önde gelenleriyle ve fuar paydaşlarımızla bir araya geldik. Verimli toprakların üzerinde kurulan Çorlu'muz için tarım hayati bir önem taşıyor. Tarımın, hayvancılığın ve çiftçiliğin gelişmesi için büyük katkılar sunan fuarın Çorlu'muza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, Renkly Fuarcılık ile emeği geçen diğer tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi ve fuarda satışa sunulan yeni teknoloji ürünler incelendi.

13. Çorlu Tarım Fuarına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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