Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak
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Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerin 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için ciro kaybı desteği getirilmişti. Ancak bazı işletmeler destekten yararlanmak için başvuru yapamamış ve mağdur olmuştu. Bunun üzerine esnafın hak kaybı yaşamaması için süreç uzatılmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konu hakkında bir açıklama yaparak başvuruların 31 Mayıs 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun.."

Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak

DESTEKTEN FAYDALANABİLECEK İŞLETMELER

Konuya ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, 2019'dan önce ya da 2019'da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere destek ödemesi yapılıyor.

CİRO KAYBI DESTEĞİ NE KADAR?

Bu kapsamda, söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3'ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılıyor.Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödeniyor.

Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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