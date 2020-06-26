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Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 7 alanda yapılacak toplamda 294 milyon 243 bin liralık ödemenin bugün 18.00 itibarıyla hesaplarda olacağını duyurdu.

26.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.

256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz.

1 milyon 500 bin TL Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu,1 milyon TL Toprak Analizi,373 bin TL Organik Arıcılık desteği ödenecek.

Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak

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