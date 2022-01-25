Son dakika! CHP Bilecik İl Başkanlığı'ndan Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin açıklama

SELÇUK, İZMİR (AA) - CHP Bilecik İl Başkanlığı, Bilecik Belediyesinde rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

CHP İl Başkanlığındaki toplantıda konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, operasyon kapsamındaki söz konusu olayın iki firma arasında bir alışveriş olduğunu ifade etti.

Belediyenin bu alışverişte olmadığını kaydeden Şahin, yüklenici firmanın alışveriş merkezini yarım da olsa yaptığını söyleyerek, "Yüklenici firma şu anda bir satış niyeti olduğunu söylemiştir. Alıcı bir firma vardır. Belediyenin burada hiçbir şeyi yoktur. Bu iki firma arasında alışveriştir. Belediyenin rolü bu firmadan bize gelen fiyat teklifinin değerlendirilmesidir. Belediyenin yetkisi bu kadardır." diye konuştu.

Söz konusu olayın rüşvet olamayacağını ifade eden Şahin, "Bir rüşvet kavramını kullanmanız için iki tarafın da kamu çalışanı olması lazım. Selçuk bey kamu çalışanı sıfatında olmadığı için buna rüşvet denmiyor. Bu nüfuz ticareti, suçun adı." ifadesini kullandı.

Operasyonla ilgili haberi ilk aldığında ne düşündüğünün sorulması üzerine Şahin, durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ise Bilecik Belediye Başkanlığı binasına yapılan operasyonda Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin rüşvet iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Operasyonla ilgili yapılan haberler üzerine bilgi sahibi olduklarını belirten Yaşar, konuyla ilgili Semih Şahin'den Belediye Başkanı Şahin'den bilgi aldıklarını kaydederek, "Soruşturmanın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde sürmesi nedeni ile bilgi kirliliği yaratılmaması adına soruşturmanın bitmesine ve şüpheli Selçuk E'nin ifadesine ulaşılmasını bekledik." diye konuştu.

CHP Bilecik il yönetim kurulu, merkez ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis grubu ile ayrı ayrı değerlendirme toplantıları yaptıklarını kaydeden Yaşar, "Bu konu ile ilgili tek tek düşüncelerini dinledik toplantının sonuçlarını yetkili organımız olan CHP Genel Merkezine bildirdik. Belediye başkanımızın yapmış olduğu basın açıklamasında da belirttiği gibi suç var ise suçlunun cezasının bulması için hem emniyet müdürlüğü hem adli kurumlarda gerekli işbirliğinde bulunuyoruz. Fakat yargı süreci devam ettiği için soruşturmanın selameti açısından konuyla ilgili detaylar hakkında mahkeme süreci beklenmektedir." dedi.

Yaşar, bu süreç sonrası verilecek mahkeme kararına saygılı olduklarını dile getirerek, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz rüşvetin ve yolsuzluğun partisi olmaz. Her kim ki rüşvet yolsuzluğa bulaşmışsa özellikle devam eden bu soruşturmanın ucu kime dokunursa dokunsun cezasını en ağır şekilde çekmelidir." ifadesini kullandı.

Operasyondan önce şüpheli Selçuk E'nin rüşvet iddialarıyla ilgili daha önceden kendilerine ulaşan bilgi olup olmadığıyla ilgili bir soruya yanıt veren Yaşar, "Birtakım sıkıntılar hep geldi zaten. Biz bunu belediye başkanımıza ilettiğimiz zaman başkanımızda bu ilgili kişiyle ilgili böyle bir şeyi yapacak konumda birisi olmadığını, bunun sadece kamuoyunda konuşulan sözlerden ibaret olduğunu söyledi. Çünkü eğer varsa defalarca demiştir, ben de demişimdir, 'Bir kanıt getirin cumhuriyet savcılığına önce biz gidelim' demişizdir. Biz belediye başkanımızla gerekli değerlendirmelerimizi, gerekli ikazlarımızı yaptık. Sonuçta belediye başkanımızın tasarrufunda olan bir şey örgüt bir şey yapamaz. Parti olarak ne yapabilirsin? Biz örgüt olarak gerekli uyarımızı bu konu geldiği günden beri yaptık ama sonuçta biz bu konuyla ilgili yönetim kurulu üyeleri arasında bir araştırma heyeti oluşturduk. Arkadaşlarını isnat edilen suçlarla alakalı ilgili kişilere gittiler. Hiç kimse 'Ben bu adama bu parayı verdim veya rüşvet verdim' diyen bir kanıta rastlayamadık. Bu nedenle bu heyeti kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu da soruşturma kapsamında CHP Genel Merkezinin alacağı karara saygı duyacaklarını ifade etti.

Toplantıda, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve partililer de yer aldı.