Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları"na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını belirterek, "Böylece, devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1,5...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını belirterek, "Böylece, devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1,5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz." dedi.

Kurum, Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın organlarından Sabah Gazetesi'nin sektördeki 35. yılı dolayısıyla düzenlenen "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları"na video mesaj gönderdi.

Mesajında, Sabah Gazetesi'nin 35. yaşını kutlayan Kurum, 2021 yılı arifesinde gerçekleşen sektör buluşmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları şehircilik seferberliğine katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diledi.

Ekim ayında Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Geleceğin Şehirleri" programında yine çevrim içi de olsa buluştuklarını, akıllı şehirleri ve geleceğin şehirlerini konuştuklarını anımsatan Kurum, bugün de şehirleşme serüvenini, Bakanlığın çalışmalarını, Kovid-19 salgını sonrası yeni normal için atacakları kritik adımları, yapı sektörünün geleceğine dair öngörü ve önerilerini aktaracağını ifade etti.

Dünyanın ve Türkiye'nin nüfusunun hızla şehirleştiğine işaret eden Kurum, gelecek 30-40 yıl içerisinde şehirlerde yaşayan nüfusun tam 2,5 kat artacağını, Türkiye'yi yeni sürece hazırlamak adına tüm şehirlerin gelecek 50 yılını, 100 yılını planladıklarını, "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Şehirlerini" projelendirdiklerini, uzun vadeli planlamanın çok geçerli, rasyonel nedenleri olduğunu anlattı.

Bu konuyu, Kovid-19 ve küresel ısınma üzerinden açıklamakta fayda gördüğünü ifade eden Kurum, Kovid-19 sonrasında geleceğin yeniden yorumlanacağını, her şeyi yeniden gözden geçirecek, belki birçok şeyi yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Kovid-19'un en çok şehir merkezlerinde yayıldığını, bunun da "Şehircilik konusunda nelerin değişeceği, nelerin aynı kalacağı" sorusunu beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kurum, bugün dünyanın en saygın kurumlarının ve yapı sektörünün küresel aktörlerinin bu soruya cevap aradığını, şehircilik yaklaşımlarını yeniden gözden geçirdiğini, salgın hastalıklar ve iklim krizi nedeniyle şehir hayatında köklü değişikliklerin olmaya devam ettiğini anlattı.

Yeni normal dönemde şehircilikte 4 temel argüman

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, evleri, iş yerlerini ve şehirleri yeni normale nasıl uygun hale getireceklerini tartışmaya başladıklarını dile getirerek, "Özellikle yeni normal dönemde, Bakanlık olarak şehircilikte şu 4 temel argümanı önemsiyoruz. İnsanın temel ihtiyaçlara erişimine her zamankinden daha çok odaklanıyoruz. Ucuz konut sağlama ve meydanlar, açık alanlar, millet bahçesi gibi yeni kamusal alanlar oluşturma noktasında daha çok gayret gösteriyoruz. Konut çevresine serpiştirilmiş bir donatı anlayışını değil, donatı merkezli bir konut anlayışını hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. İnsan sağlığını en iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz. Projelerimizin merkezine çevreyi, doğayı, mavi ve yeşil alanları getiriyoruz." diye konuştu.

Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu şehirler inşa ettiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Dar gelirli vatandaşlarımız için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yeşil alanlarımızı, korunan doğal alan büyüklüğümüzü arttırıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız 'Sıfır Atık' çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bölgesel ve yerel eylem planlarımızı hazırladık, uygulamaya koyduk. Tüm bölgelerimizde bu planları belediyelerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün sahadaki tüm inşa projelerimizi enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı bina özellikleriyle donatılmış yapı teknolojileriyle inşa ediyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri'yle doğru, hızlı ve güvenilir şehir verisi sunuyoruz."

Tecrübeleri paylaşma, yeni iş birliği alanları geliştirme noktasında kapılarının belediyelere ve özel sektöre açık olduğunu ifade eden Kurum, "Gelin, şehirlerimizi yeni normale hep birlikte hazırlayalım, yavrularımız için yeni bir geleceği hep birlikte inşa edelim." çağrısında bulundu.

"Depreme hazırlığın tek yolu kentsel dönüşüm"

Türkiye nüfusunun yüzde 71'inin deprem bölgesinde yaşadığını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depreme hazırlığın yegane yolu, kentsel dönüşümdür, deprem dönüşümüdür. Deprem dönüşümü, terörle mücadele kadar önemlidir. Cumhurbaşkanımızın, 2012 yılında her türlü siyasi bedeli göze alarak İstanbul'da başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğimizi 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. 2012 yılından bu yana 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Son 18 yılda, kentsel dönüşümle sosyal konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle binalarımızın yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı güvence altına aldık."

Bakan Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Şu anda İstanbul'da, 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı yeniliyoruz. TOKİ'yle İstanbul'da 22 ilçede 41 kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda 85 bin konutu projelendirdik. Sadece son 8 ayda İstanbul'da 10 bin konutun temellerini attık. Özellikle İstanbul'un dönüşümü için çok önemli olan 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projemizi Esenler'de başlattık. Yine, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'yle 15 bin konutun inşasına başlıyoruz." bilgisini verdi.

Kurum, deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir'de toplam 31 bin yeni konutun inşasının hızla sürdüğünü, 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ'da ve Malatya'da 3 bin evi vatandaşlara teslim ettiklerini kaydetti.

"2021'de 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız"

Şu anda ülke genelinde sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşasının devam ettiğini belirten Kurum, "2021 yılında da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız. Böylece, devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1,5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. Özel sektörümüzle sizlerle birlikte bu sayı, çok daha yukarılara ulaşacaktır." diye konuştu.

Sel ve heyelan riski altındaki bölgelerde, dere yataklarındaki yapıları kaldırdıklarını aktaran Kurum, ülke genelinde yaptıkları çevre ve şehircilik çalışmalarını anlattı.

Bugün artık kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel olmadığını belirten Kurum, "Belediyelerimizi, özel sektörümüzü ve vatandaşlarımızı, kentsel dönüşüm konusunda herkesi çok daha aktif olmaya davet ediyorum. Bakanlık olarak, kentsel dönüşümde belediyelerimize, özel sektörümüze her türlü desteği bundan sonra da vereceğimizin sözünü burada yinelemek istiyorum." dedi.

"Türk inşaat sektörü olarak çok güçlü bir insan kaynağına ve altyapıya sahibiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, dünyanın her yerinde inşaat sektörünün, ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıdığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk inşaat sektörü olarak hem üreticilerimiz hem de üretim kalitemiz noktasında çok güçlü bir insan kaynağına ve altyapıya sahibiz. Bakanlık olarak inşaat sektörümüzü yakından izliyoruz, dünyadaki teknik gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Küresel gayrimenkul otoritelerinden Global Property Guide'ın yayınladığı bir analize göre, 2020 yılında gayrimenkulün en fazla değerlendiği ülke Türkiye olmuştur. Bu da aslında Türkiye ekonomisinin ve sektörümüzün ne kadar dirençli olduğunun bir göstergesidir. Mart, nisan ve mayıs aylarında sektörümüz hakikaten zorlandı. Tabii devletimiz hemen harekete geçti. Haziran ayı başında kamu bankaları, konut kredisi faiz oranını 0,64 ve 0,74 seviyelerine çekti. Bu durum, 450'den fazla alt sektörümüzü besleyen yapı sektörünü hareketlendirdi. 2020 temmuz ayı cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışının gerçekleştiği ay oldu. Türkiye genelinde haziranda 190 bin, temmuzda 230 bin, ağustosta 170 bin konut satıldı. 2020 yılı eylül ayı sonunda konut kredisi hacmi 277 milyar lira olarak gerçekleşti."

"İnşa edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir anlam yüklememiz gerekiyor"

Yeni bir döneme girildiğini, salgın ve iklim krizinin şehirlerdeki dağınıklık, çarpıklık ve karmaşa konusunda insanları yeniden düşünmeye sevk ettiğini aktaran Kurum, insanların artık bu yığılmanın ne kadar sakıncalı olduğunu anladığını, şehirden kaçışın ve kırsal alanda yaşama isteğinin ortaya çıktığını söyledi.

Bakan Kurum, inşaat sektörü temsilcilerine, "Artık insanımızın yeni oluşan sosyal ve duygusal gerekçelerini işimizin merkezine alalım. Ar-Ge'mizi 'insan ve çevre merkezli bir yapılaşma' alanına yeniden odaklayalım." ricasında bulundu.

Zor zamanlarda olunduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın, merhum Sakıp Sabancı'nın deyimiyle 'rekaber' yani beraberce, güçlerini birleştirerek rekabet etmeleri gerekiyor. Yeni evin insanlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu anlamda gayrimenkul sektörü, insan ve toplum sağlığını iyileştirecek mekanlar kurma konusunda her zamankinden daha kilit bir role sahip olacak. Buna hazırlanmamız gerekiyor. İnsanımız artık evde uzun zaman geçiriyor, evden çalışma kültürü yerleşiyor. Bu nedenle inşa edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir anlam yüklememiz gerekiyor. Konutların yeni iç mekan düzenlemelerine dair vatandaşlarımızdan çok yeni taleplerle karşılaşacaksınız. Örneğin, daha küçük bir ev olsa da daha fazla oda sayısı talep edilebilecek. Yine daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekan kullanımlarına talep artacak. Ev ve ofislerde artık hava, nem, ısı ve gün ışığı gibi durumlar noktasında hassasiyetler artacak. Vatandaşımızın, otomobil kullanmadan alışverişini, sporunu, kültürel aktivitesini yaya olarak ya da bisikletle gidip yapabileceği projelere talebi artacak."

Bakanlık olarak kentsel dönüşümde ve sosyal konutta yenilikçi adımları artırdıklarını dile getiren Kurum, sektöründe insanların bu yeni ihtiyaçlarına cevap vereceğini ümit ettiğini, sektöre güvendiğini ve inandığını, desteklerinin her zaman sektörün yanında olacağını ifade etti.

"8 ayda İstanbul'da 10 bin konutun temelini attık"

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Paneli düzenlendi.

Çevre ve Şehirlik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, çevrim içi olarak katıldığı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de salgın sürecinin başlamasının ardından inşaat sektörü ve belediyelerden gelen talepleri karşılama noktasında çalışmaya başladıklarını ve ödemeler başta olmak üzere sektöre ilişkin çeşitli düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

İstanbul'da salgının hızla yayıldığı yerlerin kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgeler olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümde son 2,5 yıl içerisinde bayağı bir yol kat ettik. Özellikle kangrene dönüşmüş bazı kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşlarla belediyelerimizin anlaşması noktasında veya inşaatların TOKİ eliyle yapılması noktasında olaylara dahil noktada. Son 8 ayda İstanbul'da 10 bin konutun temelini attık, bu ciddi bir rakam. Bu salgın döneminde bunların yapılıyor olması, vatandaşın artık salgın ve depremlerle birlikte daha güvenli konutlarda yaşamak için adım attığını gösteriyor. İstanbul'da özellikle rezerv alanlarda Esenler'de 60 bin konutluk çok büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu Türkiye'de ilk akıllı şehir, kentsel dönüşümle birleşmiş bir proje olarak hayata geçiyor."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musab Üstün ve Kuzu Grup Üst Yöneticisi Özen Kuzu da panelde birer konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu