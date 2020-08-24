Son Dakika | Çakarlı aracıyla trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından...
Son dakika haberleri: Çakarlı aracıyla trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
24.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:40
Çakarlı aracıyla trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA