Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 15,88 14,44 9,97
Aksa Enerji 5,09...
14.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|15,88
|14,44
|9,97
|Aksa Enerji
|5,09
|4,63
|9,94
|Albaraka Türk
|1,57
|1,50
|4,67
|Şok Marketler
|13,00
|12,52
|3,83
|Brisa
|11,26
|10,85
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|29,04
|28,46
|2,04
|Alarko Holding
|4,92
|4,83
|1,86
|Karel Elektronik
|16,57
|16,28
|1,78
|Alkim Kimya
|12,87
|12,69
|1,42
|Enerjisa Enerji
|8,63
|8,51
|1,41
|Anadolu Grubu Holding
|17,40
|17,20
|1,16
|Aksa
|7,36
|7,28
|1,10
|Bursa Çimento
|5,70
|5,64
|1,06
|Anadolu Efes
|20,16
|20,00
|0,80
|Vestel
|16,10
|16,00
|0,63
|Doğan Holding
|2,04
|2,03
|0,49
|Tüpraş
|78,75
|78,40
|0,45
|Deva Holding
|22,68
|22,58
|0,44
|Good-Year
|4,65
|4,63
|0,43
|Kerevitaş Gıda
|4,91
|4,89
|0,41
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA