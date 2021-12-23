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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum14,6913,369,96Anadolu Grubu...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum14,6913,369,96
Anadolu Grubu Holding39,2836,009,11
Alarko Holding12,1511,208,48
Türk Telekom10,389,726,79
Gübre Fabrikaları72,1069,004,49
Arçelik48,8847,004,00
Çan2 Termik10,9510,553,79
Ereğli Demir Çelik26,3825,443,69
Turkcell18,6218,033,27
Gözde Girişim8,217,953,27
Yapı ve Kredi Bankası3,583,482,87
Torunlar GMYO4,013,902,82
Sabancı Holding12,9012,562,71
Ülker Bisküvi17,7017,332,14
Erbosan120,70118,401,94
İskenderun Demir Çelik20,9020,521,85
Zorlu Enerji1,681,651,82
Bera Holding9,789,611,77
Türk Hava Yolları19,2118,881,75
Coca Cola İçecek88,2586,751,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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