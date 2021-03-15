Son dakika haberleri! BM: "Darbeden bu yana Myanmar'da en az 138 protestocu öldürüldü"
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Son dakika haberleri! BM: "Darbeden bu yana Myanmar'da en az 138 protestocu öldürüldü"

15.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:29
Son dakika haberleri! BM:

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasından bu yana düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde en az 138 protestocunun öldürüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasından bu yana düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde en az 138 protestocunun öldürüldüğünü belirtti.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasından bu yana düzenlenen darbe karşıtı protestolarda en az 138 kişinin öldürüldüğünü ifade etti. Dujarric, açıklanan can kaybına dün Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'un Hlaing Thayer bölgesinde ve cumartesi günü yapılan protestolarda öldürülen 18 kişinin dahil olduğunu belirtti. Dujarric, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, barışçıl protestoculara karşı devam eden bu şiddeti ve Myanmar halkının temel insani haklarına yönelik ihlalleri şiddetle kınıyor" dedi.

Sözcü Dujarric, uluslararası topluma Myanmar halkına destek olmaları için bir kez daha çağrıda bulundu.

DÜNKÜ PROTESTOLARDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkenin farklı kentlerinde dün düzenlenen gösterilerde polisin protestoculara ateş açması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından dün yapılan açıklamada, Yangon'un Hlaing Tharyar bölgesindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin en az 22 kişiyi öldürdüğü belirtilmiş, diğer kentlerdeki protestolarda ise en az 16 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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