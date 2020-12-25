Son Dakika: BioNTech aşısında imzalar atıldı! Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı Türkiye'ye teslim edilecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için imzaların atıldığını duyurdu. Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini belirten Bakan Koca, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan doz miktarı 550 bindir" dedi.

Çin aşısının ardından Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından da müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında imzaların atıldığını ve mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.

"BU YIL İÇİN 550 BİN DOZ AŞI GELECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu anımsatarak, "Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur" dedi.

30 MİLYON DOZA KADAR AYNI ŞARTLARDA AŞI TEMİN EDİLEBİLECEK

Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklendiğini ifade eden Koca, "Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir"

Bakan Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim."

YÜZDE 95 ORANINDA ETKİLİ

Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının güvenli ve yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı.