ESKİŞEHİR - Bileği bükülmeyen kadınlar kazandıkları madalyalarla gururlandırıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadın sporcuları, bilek güreşinde katıldıkları dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla kentin gurur kaynağı oluyor.

Kadın bilek güreşçiler, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda milli sporcu Evren Serhat Arslan tarafından haftanın 5 günü gerçekleştirilen antrenmanlarda şampiyonalara hazırlanıyor.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi 48 yaşındaki ev kadını Nurhan Üstünkaya, AA muhabirine, 2015 yılında eşi Kaya Üstünkaya'nın desteğiyle başladığı bilek güreşi sporunda milli takıma kadar yükseldiğini söyledi.

Kızı Zeynep Sude Üstünkaya ile bilek güreşine devam ettiklerini dile getiren Üstünkaya, şöyle konuştu:

"Antrenörümüz Şener Arslan hayatını kaybedince salondaki genç sporculara destek oluyorum. Antrenörümüz Evren Serhat Arslan'a yardım ediyorum. Bu ay düzenlenecek Türkiye şampiyonasında yarışacağım. Kızımla bilek güreşi sporunu yapmak çok kötü çünkü beni sürekli yeniyor. Boynuz kulağı çoktan geçti."

Üstünkaya, bu spora 40 yaşından sonra başladığı için gençlere göre refleksleri ve hızında azalma olduğunu ifade etti.

Yaşlandıklarında kas kütlelerini kaybetmek istemeyen kadınların rahatlıkla bilek güreşi yapabileceğini anlatan Üstünkaya, "Kadınların sağlığı için geleceğe yatırım olabilecek bir spor. Yaşıma rağmen benim hiçbir yerim ağrımıyor. Eklemlerimi, kaslarımı, kemiklerimi antrenman yaparak güçlendiriyorum." dedi.

Zeynep Sude Üstünkaya: "Bilek güreşinde kadınlar daha başarılı"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Zeynep Sude Üstünkaya ise bilek güreşine 2015'te ağabeyinin tavsiyesi üzerine başladığını aktardı.

Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli derecelerle ile Avrupa ikinciliğinin bulunduğunu bildiren Üstünkaya, şunları kaydetti:

"Bu sporu severek yapıyorum. Şampiyon olmak için çalışıyorum. Bilek güreşi sadece erkeklerin yaptığı bir spor asla değil. Kadınlar daha başarılı oluyor. Bilek güreşi yaptığımı öğrenen arkadaşlarım ve yakınlarım hemen kollarıma bakıp, daha kaslı görünmem gerektiğini söylüyor. Bilek güreşinde gücün yanında teknik de çok önemli. Annemin de bu sporu yapması benim için avantaj. Onunla antrenman yapmak çok güzel oluyor. Evde konu sadece bilek güreşi. Sadece bilek güreşini, turnuvaları konuşuyoruz."

Sporcu Tuğba Yıldırım: "Antrenman yapacağım günleri iple çekiyorum"

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 17 yaşındaki Tuğba Yıldırım da 2018'de başladığı sporda bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini belirtti.

Uluslararası birincilikleri, geçen yıl ekim ayında vefat eden Şener Arslan sayesinde kazandığını vurgulayan Yıldırım, "Salonda çok sayıda kadın sporcu var. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Bir aile gibi bağlıyız. Bilek güreşini çok seviyorum. Antrenman yapacağım günleri iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ikincisi 16 yaşındaki Dilara Emeklice de bu ay Eskişehir'de gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasında milli takıma seçilip Avrupa şampiyonasına katılmak istediğini anlattı.

Emeklice, "Burada kadının ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyoruz. Yakınlarım ve arkadaşlarım bilek güreşi yaptığımı öğrenince çok şaşırıyor. Bütün kadınlara bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.