Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı 90. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlıların galibiyet golü Güven Yalçın'dan geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Son dakikaları nefes kesen ve 3-2 sona eren karşılaşmada siyah beyazlılar 90. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle 3 puanı kurtardı. Beşiktaş'ın diğer golleri ise 7. dakikada Tyler Boyd ile 49. dakikada Kevin Prince Boateng'ten geldi. Kasımpaşa'da ise Fode Koita, 21 ve 29. dakikada rakip ağları sarsmayı başardı.

Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, puanını 53 yaparken Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kazanamadığı haftada büyük fırsat elde etti. 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren lacivert beyazlılar ise haftayı 36 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Caner'in sol kanattan arka direğe yerden gönderdiği topu iyi tamamlayan Boyd'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

Dakika 9: Karşılaşmada sakatlanan Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Dakika 17: Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Thiam'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.

Dakika 21: Kasımpaşa, Koita'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Thiam'ın kafa pasıyla kale önünde bomboş kalan Koita'nın plase vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 29: Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşu yakın direkten ağları havalandırdı: 2-1

Dakika 30: Aytaç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu Ruiz kale çizgisinden çıkarıp kornere gönderdi.

Dakika 37: Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine Kevin-Prince Boateng oyuna girdi.

Dakika 40: Beşiktaş'ta Atiba'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ramazan çıkardı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 49: Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Kevin Prince Boateng skora bir kez daha dengeyi getirdi: 2-2

Dakika 55: Beşiktaş'ta Boyd'un sol kanattan yaptığı ortasına kale önünde Boateng röveşata vuruşu denedi ama istediği gibi vuramadı.

Dakika 70: Beşiktaş'ta Diaby'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Ramazan'da kaldı.

Dakika 74: Kullanılan köşe vuruşu uzak köşedeki Boateng'e gitti, Boateng'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Dakika 88: Beşiktaş'ta Güven Yalçın, yakın mesafeden topu kafayla ağlara gönderemedi.

Dakika 90: Victor Ruiz'in sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte çok iyi bir kafa vuruşu yapan Güven'in şutu ağlarla buluştu.

Dakika 90+4: Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.