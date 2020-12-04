Son Dakika: Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Vodafone Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, farklı kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Mensah, 68. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 3 maça çıkaran Kara Kartal, puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Bahattin Şimşek'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Sol kanattan son çizgiye inen N'Kodou'nun kale önüne doğru çevirdiği topu Aboubakar'dan önce araya giren Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

Dakika 17: Ghezzal bu duran topta doğrudan kaleyi denedi ancak onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

Dakika 22: Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.

Dakika 26: Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.

Dakika 35: Beşiktaş N'Koudou'yla sol kanattan hızlı atağa çıktı ancak savunma çok çabuk geri döndü. Devamında Ghezzal top kaybı yaptı.

Dakika 45+2: Beşiktaş, Mensah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan hızla içeri sokulan Aboubakar'ın son çizgiden kale ağzına doğru çevirdiği topu Ramazan sektirdi. Gerilerden gelen Mensah altı pas çizgisinin gerisinden sert bir vuruşla boş ağları sarstı.

Dakika 45+3: İlk yarı ev sahibi ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Kaleci Ramazan, sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan'ın ortaladığı topu ön direkte kontrol eden Atiba'nın şutunu yakın mesafeden çok iyi çıkardı. Devam eden pozisyonda Ghezzal sağ kanattan ortaladı. Bu kez ön direkte seken topa Mensah röveşatayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 51: Sağ kanattan içeri doğru gönderilen topu savunmanın müdahalesi sonrası önünde bulan Mensah ceza alanına girerken bomboş pozisyonda gelişine vurdu, top yine kaleyi bulmadı.

Dakika 55: Kasımpaşa'da rakibine sert müdahalede bulunan Florent Hadergjonaj, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dakika 57: Ghezzal'dan aldığı pasla ceza alanına sokulan Aboubakar'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'da kaldı.

Dakika 69: Beşiktaş, Atiba'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan müthiş hareketlerle son çizgiye inen Ghezzal'ın yerden ortasına ön direkte dokunan Atiba farkı ikiye çıkardı.

Dakika 74: Beşiktaş, Aboubakar ile farkı 3'e çıkardı.

Dakika 78: Kendi yarı alanında kaptığı topla sol kanattan ceza alanına sokulan Hodzic, karşı karşıya pozisyonda iki arkadaşı boş durumdayken kaleyi denedi. Top yan ağlarda kaldı.

Dakika 90: Mücadele Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.