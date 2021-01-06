Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti
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Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti

06.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:05

Son dakika: Beşiktaş durdurulamıyor! Siyah beyazlılar, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Cyle Larin, attığı 4 golle galibiyetin mimarı oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, farklı kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 19., 30., 79., ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 57. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89. dakikada Hasic'ten geldi.

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Kara Kartal, puanını 34 yaptı ve haftayı lider olarak tamamladı. Rizespor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu karşılaşma hakem Ümit Öztürk'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 10: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Rıdvan ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

Dakika 19: Beşiktaş, Larin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın derinlemesine pasıyla sağ kanatta topu alan Oğuzhan'ın kaleye paralel ortasına çizginin hemen önünde Cyle Larin dokundu.

Dakika 30: Beşiktaş, Larin'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topu Meriah kafayla kalecisine göndermek istedi. Araya giren Larin kısa düşen topu kaleci Gökhan'ın üzerinden aşırtarak ağlara yolladı.

Dakika 32: Josef'in presiyle topu alan Beşiktaş'ta Rıdvan'dan pası alan Aboubakar kale alanının hemen önünde önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talbi kafayı vurdu, top kaleci Ersin'in üzerine gitti.

Dakika 57: Beşiktaş, Oğuzhan'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar içeri sokuldu ve pasını hemen yanındaki Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan da ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden bıraktı.

Dakika 66: Rizespor akınında Morozyuk'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak gelişine vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

Dakika 71: Beşiktaş yarı alanının ortalarında topu alan Morozyuk, çok uzaklardan oldukça sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ersin üzerine gelen topu güçlükle kornere çelebildi.

Dakika 79: Beşiktaş'ta Larin 3. kez sahneye çıktı ve skor 4-0'a geldi. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topa Larin hareketlendi. Rizespor savunmasında Meriah topu kalecisine bırakmak isterken Larin yine araya girdi ve tek dokunuşla topu ağlara yolladı.

Dakika 83: Beşiktaş'ta Larin, skoru 5-0'a getirdi. Rizespor savunması yine büyük bir hata yaptı. Melnjak'ın hatalı pasıyla topu alan Larin ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti.

Dakika 88: Beşiktaş, Hasic'in golüyle skoru 6-0'a getirdi. Sağ çaprazda topu alan Ajdin Hasic, ortaya doğru kat etti ve uzak mesafeden sol ayağıyla çok sert, düzgün vurdu. Top adeta 90'a gitti.

Dakika 90: Mücadele Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti
Haber Yorumları (2)
AL VELİ KIRK DOKUZ ELLİ: Beşiktaş mavi yeşil giymiş ajan oyuncuları sayesinde kazandı. Yakında balonu patlar.
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FENERLİBAHÇELİ34: Helal olsun Sergen''e. . Hem gayet iyi futbol oynatıyor, hem de Larin den süper bir golcü çıkardı! Avcı da 1-0 larla işi götürmeye çalışıyor.
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