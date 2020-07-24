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Son Dakika: Beşiktaş 17 futbolcuyla Ankara'ya gitti

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.

Son Dakika: Beşiktaş 17 futbolcuyla Ankara'ya gitti
24.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:43

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Gençlerbirliği maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcuları başarı dileklerinde bulunarak Ankara'ya uğurladı. Beşiktaş Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, siyah-beyazlılarla birlikte Ankara'ya gitti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti. Kadroda yer alan isimler şunlar: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

 


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Kaynak: DHA

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