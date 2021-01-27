Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü
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Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü

27.01.2021 22:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:19
Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Başakşehirli Epureanu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Öte yandan maçın sonlarında çıkan kavgada Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart gördü.

TFF Süper Kupa'da Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf bordo mavililer oldu.

Trabzonspor'a kupayı getiren goller, 47. dakikada Jorge Djaniny ile 85. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi. Başakşehir'in tek sayısı ise 58. dakikada penaltı vuruşu sonrası Demba Ba attı. Öte yandan turuncu lacivertlilerde 73. dakikada Alexandru Epureanu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

2. KEZ KUPAYI KAZANDI

Bu sonuçla kupayı müzesine götüren Karadeniz ekibi turnuvanın TFF Süper Kupa adıyla düzenlenmeye başlamasından itibaren 2. zaferini yaşamış oldu. Trabzonspor ilk olarak 2010-11 sezonunda kupayı kazanmıştı.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI

Maçın son dakikalarında iki takımın yedek kulübesinde büyük gerilim yaşandı. Çıkan kavgada Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart gördü.

Haber Yorumları (6)
LAZ KIZI: Eze eze kupa KARADENIZE
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GONYA: Hakemlerde haketti kupayı onlarda baya uğraştılar
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Kudurun lan kudurun bağırın ulan en büyük TRABZONSPOR şampiyon TRABZONSPOR diye gevşekler sizi gevşekler
Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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