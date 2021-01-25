Son Dakika | Balıkesirspor transfer tahtasını açtı
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Son Dakika | Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

25.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:38
Son Dakika | Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekibi Aydeniz Et Balıkesirspor'da transfer tahtası açıldı.

TFF 1. Lig ekibi Aydeniz Et Balıkesirspor'da transfer tahtası açıldı.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tahtasında yaklaşık 25 oyuncu, menajer, teknik adam alacaklarıyla ilgili transfere engel dosyaların bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 gündür bu dosyaların çözümleriyle ilgili çalışmalar yaparak 24 imzayı aldıklarını fakat 1 imzayı alamadıkları için 7 günün boşa gittiğini belirten Arslan, "Takımın içinde bulunduğu durumu da gözeterek büyük özveri gösterip Balıkesirspor'a destek olan tüm oyuncu, teknik adam ve menajer arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arslan, 24 dosyala ilgili 4 gün içinde yüzde 10 ödeme yaparak imza aldıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Üzüldüğüm nokta bu, 24 imzayı 4 gün içinde tamamlayarak geldiğimiz noktada hem yöneticimiz hem Balıkesirspor'da futbol oynamış hem de hizmet etmiş malum arkadaştan imzamızı alamadık. Bu arkadaşın alacağı UÇK dosyasında 1 yıl bu kulübün kapısından geçmeyerek hak etmediği bir paradır ve her dönemde de en son güne bırakarak kulübü çok zor duruma düşürmüştür.

Balıkesirspor'un UÇK dosyasında herhangi bir sıkıntı kalmamıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. 827 bin 899 lira yatırarak, 1 haftalık gecikme sebebi olan malum arkadaşın dosyası da kapanmıştır, bundan sonraki süreçte de herhangi bir engel yoktur. Bundan sonraki süreçte Balıkesirspor'umuz için gece gündüz çalışıp gerekli transferleri yaparak kulübümüzü hak ettiği yere taşıyacağız."

Ümit Arslan, anlaştıkları oyuncuların olduğunu ve 30 Ocak Cumartesi günü oynayacakları Tuzlaspor karşılaşmasına yeni transferleri yetiştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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