Son Dakika! Bakan Nebati'den "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna yanıt: Yavaş yavaş dengeye girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"OYNAYA OYNAYA KENDİ DENGESİNE GİRECEK"

Doların neden yükseldiğiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek." diye konuştu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Bunları ciddiye almıyorum açıkçası. Cımbızlama Türkiye'de bir hastalık halini aldı. Bir bakıyorsunuz bir cümle kurmuşsunuz, içinden 2 kelime alıp onu söylemişsiniz diyorlar. Bunu hastalıklı bir biçimde pedagojiktir. Olacak şey değil. Dünyanın her yerinde okula gidersiniz 3-5 tane cins tip vardır, ya da askerde çalıştığınız yerde olur bu insanlar. Allah böyle yaratmış. Bunlar sosyal medyayla büyük bir fırsat yakaladı. Adı cismi yok. Bunu bir de profesyonelce yapanlar var. Cımbızlama yöntemiyle algı operasyonu yapıyorlar.

"DOLAR ÇIKTI MI SORUNLARI KALMADI"

Önceki gün veya geçen günlerden 11,5 liradan doları TL mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli TL mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı gitti mi geldi mi diye bir sorunları kalmadı. Bize 'Hiçbir şeye müdahale etmeyin' diyorlar. Serbest piyasa bu değil. Biz de ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor, gereğini yapıyoruz.

20 ARALIK'TA NE OLDU?

Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süre ile, açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

"TÜRKİYE'DE HERKES DOLARA BAKAR"

Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler. Bir siyasal iktidar, seçime 1.5 yıl var, seçime giderken dövize yükseltmeyi göze alır mı? Almaması gerekir çünkü Türkiye'de herkes dolara bakar.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet partisi için çok büyük bir imkan elde edilmiş. 'Geliyor gelmekte olan' diyor. Onların sloganını kullanıyorsun diyorlar, onların kullandığı her şeyi kullanacağım, onlara bir şey bırakmayacağım. Şunu bilsinler: Geldi, gelmekte olan geldi. Tamamen psikolojik bir harpti, bu harpte zirveye ulaştılar 20 Aralık'a kadar. Küçük yatırımcılara zarar veren de onlardır. Sahte belgeler yayınladılar. 52 firma bu yıl halka açıldı, tarihi rekor kırıldı. Bunları da öyle bir noktaya getirdiler ki gerçekliği olmayan bir şekilde küçük yatırımcıyı Döviz almaya ikna ettiler. Son 3 aylık operasyon içerideki küçük yatırımcılar başta olmak üzere kurumların da verdiği algı operasyonu, psikolojik harpti. Bu insanların ahı, maddi olarak zararlarını kim karşılayacak?

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