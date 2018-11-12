Son Dakika! Bakan Akar, Hakkari'deki Patlamanın Nedeni Açıkladı: Namlu Gerisinde Çıkan Alev Patlamayı Tetikledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen mühimmat patlamasının nedenini açıkladı. Akar, "Bu kazada hiçbir dış etki kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi." dedi.

"BU KAZADA KESİNLİKLE HİÇBİR DIŞ ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Akar, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faaliyetlerimiz yoğun şekilde artan azim ve kararlılıkla devam etmektedir." şeklinde konuştu.