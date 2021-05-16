Son dakika... Aydın'da hayvan yemi deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Aydın'da hayvan yemi deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Aydın'da hayvan yemi deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın'ın Çine ilçesinde içinde saman ve ot bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın'ın Çine ilçesinde içinde saman ve ot bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumalı Mahallesi'nde Nazif-Mustafa Günay kardeşlere ait saman deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen Nazif Günay ile annesi Melikşan Günay ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile oğullunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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