Son dakika! Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika! Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika! Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
20.08.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 06:45

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 VK 6257 plakalı kamyonet, Firuzköy Bulvarı'ndan Esenyurt istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıkarak trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki kişi aracın içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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