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Son Dakika: Austrian Post Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti

Son dakika haberi... Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının yüzde 80'e çıkarılması yönünde mutabakata varıldı.

Son Dakika: Austrian Post Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
26.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:23

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının yüzde 80'e çıkarılması yönünde mutabakata varıldı. 

Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, 25 Ağustos'ta resmi olarak tamamlandı. Anlaşmaya göre; Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, "Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye'nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo'da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur" dedi. Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son üç yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor. Austrian Post, Aras Kargo'nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.Austrian Post'un Parsel ve Lojistik Bölümünden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, yıllık yatırım hedeflerini milyon TL bazında üç hane üzerinde planladıklarını vurguladı.Baran Aras da, "Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık" dedi ve ekledi:

"Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras'ın 41 yıl önce sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo'yu bayrağı teslim alan tüm çalışanlar olarak adım adım hep daha ileriye taşıdık. Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden biri haline getirdik. Bugün 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmamızdan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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