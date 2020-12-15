Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
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Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

15.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:22

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısına başladı. Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenen toplantıda, işveren kesimini temsil eden TİSK heyeti görüşlerini sunacak. Üçüncü toplantı 22 Aralık'ta yapılacak ve süreç aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor. TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

  • 2019: 2 bin 20 TL
  • 2018: 1603 TL
  • 2017: 1404 TL
  • 2016: 1300 TL
  • 2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
  • 2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
  • 2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları (29)
NİCKNAME: ARTIŞ ORANLARINA VE O YILDAKİ PİYASA DURUMUNU GÖZE ALDIĞIMDA OLMASI BEKLENEN RAKAM MİNİMUM 2927, 63 TL''DİR. BUNUNLA BİLE TEK MAAŞLA GEÇİNEMEYECEĞİMİZ GÖRÜNÜYOR. HAYIRLISI OLSUN.
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EMEKCİ VATANDAS: Kaşıkla verip kepceyle alınıyor Hakkımı gasp edenleri ALLAH a havale ediyorum , maaşlar belli olmadan zam geliyor herşeye maaş belli olacak yine zamlanacak son 10 yılı bı oranlayin bakalım 10 yıl önce asgari ücrete kaç kilo bulgur alınıyordu şimdiki ücrete kaç kilo alınıyor alım gücü her gün zayıflıyor çok değil 5 10 yıl sonra kuru ekmegi arıyor olacağız ins bu şekilde gitmez
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HÜSEYİN: 50 lira zam yeter
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