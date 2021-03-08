Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı
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Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı

08.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:13

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı telefon üreticisi OPPO'nun Türkiye'deki fabrikasında deneme üretimine başladığını duyurdu. Fabrikanın tam kapasite üretime geçmesiyle 1000 kişiye istihdam sağlanacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladı. Konu hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OPPO fabrikasının tam kapasite üretime geçmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır" dedi.

'MADE IN TÜRKİYE' İBARELİ TELEFONLAR RAFLARDAKİ YERİNİ ALACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası Oppo tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Bakanlık tarafından yatırım teşviki ile desteklenen Oppo'nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibariyle başlandı. Yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasındaönemli sayıdayeni istihdam oluşturuldu. Bakank Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank'a, Oppo Türkiye CEO'su Weijian Zhou, Fabrika CEO'su Lianbing Zhu ve Oppo Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti.Çalışanlarla sohbet edenBakan Varank, test üretiminden çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, çok yakında 'Made in Türkiye' ibareli, Oppo marka akıllı telefonların raflardaki yerini alacağını duyurdu.

Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı

RESMİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Fabrikanın resmi açılış töreni için gün saydığını belirten Bakan Varank, "Oppo'nun Tuzla'daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor" dedi.

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA"

Pandemi sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelerden ayrıştığını belirten Bakan Varank, "Türkiye; otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi dayanıklı tüketim mallarında Avrupa'nın üretim üssü konumunda. Gerek üretim kalitesi gerekse taahhütlerini zamanında gerçekleştirme noktasında Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar bu güvenlerinde hep kazançlı çıktılar. Bunun en somut örneğini pandemi sürecinde gördük. Birçok uluslararası şirket, diğer ülkelerdeki üretimlerini kısarken Türkiye'de artırdı. Dünyanın dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye yapmaya başladıkları yatırımları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Varank, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan da "Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye'deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoş geldin 'OPPOmobileTR'" paylaşımında bulundu.

Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı
Haber Yorumları (13)
COŞKUN: Özellkikle yabancı üretici ne ister malını dunyaya kolay pazarlamak yetişmiş eleman guvenlik bunlar sadece istanbulda bursa da kocaelinde mi var hep yanlış strateji ille buyuk şehir olacaksa izmir olsun bu istanbul daha ne kadar yuk alacak ulkenin her tarafı liman her tarafı havaalanı bu yatırımları istanbula sokuşturmanın hiç bir anlamı yok
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DADAŞIM: nokıa samsung apple kullandım geçen bir tane oppo 4 reno lite aldım aldığım gibi 2 ay sonra sattım, telefonunuz çalıyor cebinizden çıkarıyor bekliyorsunuz ekran açılsın arayanı göreyim, şirket malini kullanıyorum karşı taraf mail attım diyor gelmedi diyorum meğerse gelmiş ama bildirim yok yenileyeceksin ki mail akrana düşsün, mesaj geliyor whatsap olsun yada kısa mesaj ekranda bazen görünüyor bazen sadece ses var ha şimdi diyeceksiniz ayarlarını yapmamışsınız iğneden ipliğe bütün ayarlarını yaptım
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ENDA: İstanbul haricinde şehir yok zaten şehir doldu taşıyor hala marmara hala marmara. Bu ülkeyi yönetenler ders veriyo bir ülke nasıl kötü yönetilir dersi.
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