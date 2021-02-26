Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1,2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 36 ilde yapılan Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında 157 istasyonun piyasa değeri 1,2 miyar lira olan 196 milyon litre akaryakıt satış verisini sistemden sildiği belirlendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga başladı. Soruşturma kapsamda İstanbul'da 122 adreste arama işlemi yapıldığı belirtildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli 26.02.2021 tarihinde 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "SİLİCİ 2" operasyonu gerçekleştirildi.

'SİLİCİ 2' operasyonu 15-16.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen "SİLİCİ" kod adlı operasyonun devamı oldu.

"SATIŞ VERİSİNİ SİLEREK BÜYÜK KARLAR ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi.

"VERGİ KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİLİYOR"

Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı suçlarında önleyici tedbirler alınarak, ilgili kurumlarla (MASAK – VDK - GİB) yapılan işbirliği ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor."