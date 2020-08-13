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Son Dakika | Ahmet Nur Çebi: Balotelli, Sergen hocanın planları arasında yok

Son dakika haberlerine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi: Balotelli, Sergen hocanın planları arasında yok
13.08.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:08
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Mario Balotelli'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almadığını açıklarken, Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusundaki gelişmeleri değerlendiren Çebi, şunları kaydetti: 'ÜMRANİYE'DE ÖN GÖRÜŞME YAPACAĞIZ'"Kovid'den dolayı normal bir süreç geçirmiyoruz. Temmuzda bitmiş bir ligimiz var, gidecek veya gelecekler futbolcularla ilgili yeni yeni konuşmaya başladık. Acele bir şey yapmak istemiyoruz. Ekonomik ve sportif açıdan en iyisini bulmaya, takımımıza katmaya çalışacağız. Sergen hoca da daha 7-8 futbolcu almamız gerektiğini beyan etti. Gideceklere göre yapılmış bir planlamadan bahsetti. Şimdi Ümraniye'ye giderek futbolcu arkadaşlarımızla görüşerek; yola devam etmesini uygun gördüklerimizle görmediklerimizle birer ön görüşme yapacağız. Böylece transfer politikamızı netleştireceğiz.""BALOTELLİ, SERGEN HOCANIN PLANLARI ARASINDA YOK""Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatif de var. Balotelli; Sergen hocamız şu an onu alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Bunu kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür, fikirlerini alır. Ama bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez.""TRANSFERDE ÇOK ACELE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM""Hocamızın dizayn ettiği, tekniğine göre istediği futbolcuları takımımıza katmaya çalışacağız. Ama ekonomiden taviz vermeyeceğimi taraftarlara söylemek istiyorum. Çok güzel bir bağış gecesi oldu. Camiamız birbirine sarıldı. Enerji bulduğumuz bir gece oldu. Bir forma, iki forma için 200-500 lira verenlerin paralarını çarçur etmeyeceğimizi beyan etmek istiyorum. Popülizm yok. İhtiyacımıza, şampiyonluk hedeflerimize uygun, gelecekte de katkı yapacak futbolcuları bulup, takıma katmak istiyoruz. Çok acele etmeyi düşünmüyorum. Önümüzde uzun bir dönem var. En yanlış adımda 3-4 yıllık kontratlardan kurtalamadığımız birçok futbolcuyla yüz yüzeyiz. Bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Sık eleyeceğiz ince dokuyacağız."'KÖTÜ BİR HUYUM VAR; ÇOK PAZARLIK EDİYORUM'"Transfer komitesinin başında yönetici Erdal Torunoğulları var. Erdal Bey'in ön görüşmeleri devam ediyor. N'Sakala hariç, henüz altına imza atılmış bir transfer yok."

Ahmet Nur Çebi; Atiba ve Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Welinton ile anlaşmanın pazarlıklardan dolayı mı uzadığı yönündeki soruya ise "Kötü bir huyum var; çok pazarlık ediyorum. Onlarla da pazarlık ediyorum, huyum kurusun böyle bir huyum var" diye cevap verdi.

- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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