Son dakika... Afyon Belediyespor, ABD'li basketbolcu Tanner Leissner'i transfer etti
Son dakika haberleri... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.
03.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:52
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Tanner Leissner'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hos¸ geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında bas¸arılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
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Kaynak: AA