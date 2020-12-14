Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı
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Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı

14.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:11
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı

Son dakika: ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uygulayacağını açıkladığı CAATSA yaptırımlarını duyurdu. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

ABD, Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç çalışanı yaptırım listesine alındı.

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