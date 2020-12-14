Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı

Son dakika: ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uygulayacağını açıkladığı CAATSA yaptırımlarını duyurdu. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.