Son Dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Kremlin Sözcüsü ve 19 Rus oligark hedefte
Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 Rus oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.
Rusya'nın günlerdir Ukrayna'yı abluka altına almasıyla tüm dünyada tepki dalgası oluştu. Buna karşın ABD, AB ve bazı Avrupa ülkeleri Rusya'ya Ukrayna'dan geri çekilmesi talebinde bulunurken birtakım ekonomik yaptırımlar da uygulandı. Bu kapsamda geri çekilmeyen Rusya'yı yıldırmak için ABD, yeni yaptırım kararlarını açıkladı.