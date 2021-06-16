Son Dakika: Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş, iki isme kesik attı
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Son Dakika: Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş, iki isme kesik attı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Bu akşam Galler karşısında A Grubu'ndaki ikinci maçına çıkacak Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Şenol Güneş bu maçta Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak ilk 11'ini sahaya sürdü. Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral bu karşılaşmada kulübede olacak. Yerlerine ise Kaan ve Cengiz oynayacak.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Polonya'dan Bartosz Frankowski, VAR ise Portekiz'den Joao Pinheiro olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maç öncesi, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Haberler.com'da olacak.

İşte ilk 11: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak ilk 11'ini sahaya sürdü.

EKSİK BULUNMUYOR

İtalya maçından daha farklı bir 11'i sahaya sürmeyi düşünen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcularla yaptığı toplantıda bu maçın önemini anlattı. Maç öncesinde Galler'in 1 puanı bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz ise gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. İki takımda da maç öncesinde eksik bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM 594. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Takımımız, Galler karşılaşmasıyla 594. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 225 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 846 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden ay-yıldızlılar, 593 karşılaşmanın 510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

6 MAÇIN 3'ÜNÜ GALLER KAZANDI

A Milli Futbol Takımımız, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlılar, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü.

Son Dakika: Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş, iki isme kesik attı
Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
İtalya maçını unutturun çocuklar! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i
İtalya maçını unutturun çocuklar! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Son Dakika: Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş, iki isme kesik attı - Haberler Spor
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